Три человека пострадали в результате двойной аварии в Алматы (фото)

Место ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

В ночь на понедельник, 16 мая, на улице Бауыржана Момышулы в Алматы произошло двойное ДТП, в результате которого пострадали три человека: водитель и два пассажира, передает Zakon.kz.

Как рассказал водитель авто марки Nissan Tiida, в момент аварии он ехал по улице Бауыржана Момышулы на север.

Место ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

Неожиданно для него авто марки Honda Prelude, ехавшее по той же улице на юг, выехало на встречную полосу. В результате машины столкнулись лоб в лоб.

Место ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

В результате ДТП пострадали три человека: водитель Honda, его пассажир и пассажирка Nissan.

Место ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

Сотрудники службы спасения города Алматы занялись разбором обломков автомобилей, разбросанных по дороге.

Место ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

Из-за повреждения двигателя одной из пострадавших автомашин проезжая часть оказалась залита маслом. Другие машины вынуждено проезжали по масляной луже.

Место ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

По этой причине вскоре произошло еще одно ДТП: авто марки Lada Priora и Daewoo Matiz, также ехавшие на север, столкнулись при развороте в тридцати метрах от места первой аварии.

Место ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

В итоге эти две автоаварии стали причиной образования серьезного затора на улице Бауыржана Момышулы в оба направления.

Место ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

В данный момент сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Место ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1969370-tri-cheloveka-postradali-v-rezultate-dvoynoy-avarii-v-almaty-foto/