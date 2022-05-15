Водителя и пассажиров госпитализировали после ДТП в Экибастузе (видео)
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Столкновение двух автомобилей в Экибастузе попало на видео. Пострадали водитель и пассажиры одной из машин, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДП Павлодарской области.
ДТП произошло вчера, 14 мая, в 15:50.
"48-летний водитель, управляя автомашиной марки "Лада-21074", в городе Экибастузе по улице М. Ауэзова, при выезде с прилегающей территории, не уступив дорогу и не обеспечив безопасность дорожного движения, совершил столкновение с автомашиной марки Kia Rio.
В свою очередь автомашина Kia Rio, изменив траекторию движения, совершила наезд на стоящее транспортное средство", – объяснили полицейские.
Отмечается, что в результате ДТП водитель "Лады" и его пассажиры были доставлены в больницу с различными травмами.
Данный факт зарегистрирован в управлении полиции, сейчас проводится проверка.
Изданию Pavlodarnews.kz в местном управлении здравоохранения сообщили, что в аварии пострадали три человека, двое из которых – дети.
По данным портала, 15-летнюю девочку и 10-летнего мальчика увезли в горбольницу Экибастуза с места происшествия. Они оба получили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы и ссадины.
"Они проходят лечение в детском хирургическом отделении. Их состояние стабильное, средней степени тяжести", – сообщили в областном управлении здравоохранения.
Третий пострадавший отказался на месте ДТП от медпомощи, но позже по самообращению был госпитализирован в отделение травматологии.
"У него также диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и множественные ушибленные раны", – добавили корреспонденты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1969324-voditelya-i-passazhirov-gospitalizirovali-posle-dtp-v-ekibastuze-video/