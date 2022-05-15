Водителя и пассажиров госпитализировали после ДТП в Экибастузе (видео)

Две машины столкнулись в Экибастузе. Кадр из видео: instagram.com/dp_pavlodar

Столкновение двух автомобилей в Экибастузе попало на видео. Пострадали водитель и пассажиры одной из машин, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДП Павлодарской области.

ДТП произошло вчера, 14 мая, в 15:50.

"48-летний водитель, управляя автомашиной марки "Лада-21074", в городе Экибастузе по улице М. Ауэзова, при выезде с прилегающей территории, не уступив дорогу и не обеспечив безопасность дорожного движения, совершил столкновение с автомашиной марки Kia Rio.

В свою очередь автомашина Kia Rio, изменив траекторию движения, совершила наезд на стоящее транспортное средство", – объяснили полицейские.

Отмечается, что в результате ДТП водитель "Лады" и его пассажиры были доставлены в больницу с различными травмами.

Данный факт зарегистрирован в управлении полиции, сейчас проводится проверка.

Изданию Pavlodarnews.kz в местном управлении здравоохранения сообщили, что в аварии пострадали три человека, двое из которых – дети.

По данным портала, 15-летнюю девочку и 10-летнего мальчика увезли в горбольницу Экибастуза с места происшествия. Они оба получили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы и ссадины.

"Они проходят лечение в детском хирургическом отделении. Их состояние стабильное, средней степени тяжести", – сообщили в областном управлении здравоохранения.

Третий пострадавший отказался на месте ДТП от медпомощи, но позже по самообращению был госпитализирован в отделение травматологии.

"У него также диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и множественные ушибленные раны", – добавили корреспонденты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1969324-voditelya-i-passazhirov-gospitalizirovali-posle-dtp-v-ekibastuze-video/