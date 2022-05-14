Школьницу сбили на пешеходном переходе в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня, 14 мая, в Алматы произошло ДТП: на одной из улиц машина сбила школьницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Видео, записанное очевидцем происшествия, было опубликовано в сообществе krispi_almaty в Instagram.

В кадре можно заметить машину скорой помощи и пешеходный переход, где произошло ДТП.

Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу ДП города Алматы за комментарием касательно случившегося.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел примерно в 12:25. Водитель автомашины марки Subaru в момент аварии ехал по улице Масанчи. На пересечении с улицей Жибек Жолы на пешеходном переходе он допустил наезд на девочку 2010 года рождения.

В результате ДТП школьница получила травмы, ее доставили в первую детскую клиническую больницу.

Данный факт принят в производство сотрудниками полиции Алмалинского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1969297-shkolnitsu-sbili-na-peshehodnom-perehode-v-almaty/