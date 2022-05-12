Женщина за рулем кроссовера сбила пешехода и вылетела на газон в Павлодаре (фото)

Место происшествия. Фото: instagram.com/tipavlo.dar

Сегодня утром на пересечении улиц Торайгырова и Бектурова в Павлодаре произошла авария. 61-летняя женщина за рулем кроссовера сбила мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

В соцсетях появились кадры с места происшествия. Видно, что Audi Q7 оказалась на газоне и тротуаре по улице Торайгырова. Выяснилось, что за рулем кроссовера была 61-летняя женщина.

"Двигаясь по улице Бектурова, при повороте налево, на улицу Торайгырова, водитель совершила наезд на 62-летнего пешехода, переходившего улицу Торайгырова по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП мужчина госпитализирован в больницу", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

По факту назначены экспертизы. В данный момент проводится проверка.

В управлении здравоохранения региона пояснили, что пострадавший доставлен в первую городскую больницу. У него диагностировали сотрясение головного мозга, травмы живота, спины и таза. Состояние - средней степени тяжести.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1968966-zhenschina-za-rulem-krossovera-sbila-peshehoda-i-vyletela-na-gazon-v-pavlodare-foto/