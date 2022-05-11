24-летний мужчина погиб под колесами автомобиля в Алматы (видео)

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Молодой мужчина погиб на проезжей части в Алматы. По словам очевидцев, он неожиданно появился на дороге, сообщается в официальном Instagram-аккаунте городского департамента полиции.

ДТП произошло в Алматы на пересечении улиц Жамбыла и Манаса.

Как сообщили полицейские, 24-летний молодой человек попал под колеса автомобиля марки Mercedes, который двигался по улице Жамбыла.

Свидетелем происшествия стал курьер. Он рассказал, что пешеход появился на проезжей части неожиданно и в неположенном месте.

"После проведения экспертиз будут установлены обстоятельства аварии", – сообщили представители ДП города Алматы.

Отмечается, что по данному факту уже начато досудебное расследование.

Внимание: видео содержит шокирующие сцены! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1968850-24-letniy-muzhchina-pogib-pod-kolesami-avtomobilya-v-almaty-video/