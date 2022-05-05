Автомобиль выехал на тротуар и сбил двух школьниц в Шымкенте (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: Otyrar.kz

Сегодня в Шымкенте около 8.00 часов утра водитель автомобиля Hyundai Accent совершил наезд на двух школьниц и врезался в столб. Кадры с места происшествия распространяются в соцсетях. Подробности аварии озвучили в городском департаменте полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, водитель Hyundai Accent, двигаясь по улице Аль-Фараби, хотел предотвратить столкновение с автомобилем Nexia, который собирался повернуть на улицу Сыздыкова, но сбил двух несовершеннолетних пешеходов и врезался в столб.

"Подростков с полученными телесными повреждениями доставили в больницу. Одну из девочек после осмотра врачей отпустили домой", - сообщили в департаменте полиции Шымкента.

Сейчас по данному факту в отношении водителя, совершившего ДТП, составлен протокол по части 2 статьи 610 КоАП РК (Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). Обе машины водворены на штрафстоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1968157-avtomobil-vyehal-na-trotuar-i-sbil-dvuh-shkolnits-v-shymkente-video/