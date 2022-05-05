60-летнего мужчину сбили насмерть на трассе в Павлодарской области

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Вечером 3 мая на трассе "Омск-Майкапчагай" в Павлодарской области произошло смертельное ДТП: машина сбила пешехода, который скончался от полученных травм, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По данным полиции, ДТП произошло в 22:10 в 1 километре от села Госплемстанция Павлодарского района.

Согласно имеющимся данным, 58-летний водитель авто марки Toyota RAV4 совершил наезд на 60-летнего пешехода, который в тот момент переходил проезжую часть в неустановленном месте.

В результате происшествия пешеход скончался на месте.

Автомашину поместили на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка.

Отмечается, что с начала года на дорогах Павлодарской области зарегистрировано уже 127 ДТП, в результате которых 21 человек погиб, еще 193 получили травмы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1968136-60-letnego-muzhchinu-sbili-nasmert-na-trasse-v-pavlodarskoy-oblasti/