Люди погибли в жутком ДТП с участием трех машин на трассе в Алматинской области

Место происшествия. Кадр из видео: соцсети

На трассе Алматы-Бишкек произошло крупное ДТП с участием трех машин. На месте происшествия погибли два человека, еще двое госпитализированы в больницу. Подробности аварии рассказали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места происшествия распространяется в соцсетях. На кадрах показаны фура, "ГАЗель" с сильно покореженным кузовом и легковая машина. Также видно, что на проезжей части лежат укрытые белым материалом тела погибших.

По информации департамента полиции Алматинской области, ДТП с участием DAF FX, Toyota Camry 30 и "ГАЗель" произошло в ночь на 4 мая близ села Таргап в Жамбылском районе.

"Предварительно установлено, что 23-летний водитель Toyota Camry на 96 км автодороги Алматы-Бишкек при обгоне впереди следовавшей фуры DAF FX допустил с ней касательное столкновение. Далее иномарка по инерции врезалась в припаркованную на обочине "ГАЗель", водитель которой вместе со своим пассажиром производили замену колеса.

На месте происшествия погибли 33-летний водитель "ГАЗели" и его 30-летний пассажир. Также в районную больницу с различными травмами госпитализированы водитель и пассажир Toyota Camry", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование проводится по ст.345 ч.4 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Назначены экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1967950-lyudi-pogibli-v-zhutkom-dtp-s-uchastiem-treh-mashin-na-trasse-v-almatinskoy-oblasti/