Лошадь стала причиной аварии в Павлодарской области

Фото с места событий: Polisia.kz

Водитель легкового автомобиля наехал на лошадь, которая находилась на проезжей части в Павлодарской области, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Авария произошла вечером 2 мая на трассе "Павлодар – Кызылорда", возле села Береке. Водитель автомобиля Toyota Corolla столкнулся с лошадью, которая находилась на дороге.

30-летний водитель в результате ДТП получил травмы и обратился в больницу. После оказания помощи мужчину отпустили домой.

В ДП региона сообщили, что стражи порядка нашли пастуха, в обязанности которого входит пасти лошадей и не оставлять их без присмотра.

За данное нарушение в отношении пастуха составлен административный протокол по статье "Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек" КоАП РК.

По данным полицейских, с начала года в регионе зарегистрировали 7 ДТП, причиной которых стали животные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1967930-loshad-stala-prichinoy-avarii-v-pavlodarskoy-oblasti/