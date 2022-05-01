12-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Алматы (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Накануне, 30 апреля, на одной из улиц в Алматы произошло ДТП с участием ребенка: на пешеходном переходе автомобиль сбил 12-летнюю девочку, которая в этот момент переходила дорогу, передает Zakon.kz.

Указывается, что происшествие имело место у одного из пешеходных переходов на улице Жандосова.

В момент ДТП 12-летняя школьница переходила проезжую часть в северном направлении по нерегулируемому пешеходному переходу.

В это же время водитель автомашины марки Hyundai Accent ехал в западном направлении и по невыясненным на данный момент причинам допустил наезд на пешехода.

"В результате ДТП несовершеннолетний пешеход доставлена в детскую городскую клиническую больницу № 2. Данный факт расследует УП Ауэзовского района", – рассказал начальник Управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1967616-12-letnyuyu-devochku-sbil-avtomobil-na-peshehodnom-perehode-v-almaty-video/