Спасатели ехали на вызов и попали в ДТП в Павлодарской области

Место происшествия. Фото: instagram.com/tipavlo.dar

ДТП с участием сотрудников ДЧС произошло сегодня в Баянаульском районе. Трое спасателей на служебной машине ехали по вызову на пожар. По информации полиции, водитель на справился с управлением и выехал на встречку, после чего столкнулся с Land Cruiser, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

В полиции уточнили, что ДТП, в котором столкнулись Lada и Toyota Land Сruiser 100, произошло на пересечении улиц Бектурова и Сатпаева в Баянауле.

За рулем Нивы находился 22-летний сотрудник ДЧС, который выехал на встречку, из-за чего, как отметили в полиции, и произошла авария.

В ДЧС Павлодарской области сообщили, с места аварии были госпитализированы спасатели, водитель и двое пассажиров Нивы.

"В ходе следования к месту пожара произошло дорожно-транспортное происшествие в селе Баянаул с участием сотрудников ОЧС Баянаульского района на служебном автомобиле, который столкнулся с легковым автомобилем.

Обстоятельства происшествия уточняются. По данному факту назначена служебная проверка", - сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

Состояние пострадавших сотрудников удовлетворительное, отметили в ДЧС региона. По сообщениям полиции, автомобили водворены на штрафстоянку, назначены экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1966917-spasateli-ehali-na-vyzov-i-popali-v-dtp-v-pavlodarskoy-oblasti/