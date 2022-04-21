Пассажира авто сбили насмерть на трассе в Жамбылской области

Место происшествия. Фото: пресс-служба Департамента полиции Жамбылской области

В Жамбылской области иномарка совершила смертельный наезд на пассажира другого автомобиля, который в этот момент собирался переходить дорогу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Сообщение о ДТП поступило в полицию в среду, 20 апреля, примерно в 22:49. Заявитель сообщил, что произошло оно вдоль трассы Тараз – Гродеково Жамбылского района.

Место происшествия. Фото: пресс-служба Департамента полиции Жамбылской области

Полицейские выяснили, что возле заправки села Гродеково водитель автомашины марки "ВАЗ-21093" сбил пассажира, который вышел из автомашины марки Toyota и собирался переходить на противоположную сторону дороги.

В результате пассажир скончался на месте ДТП.

"По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК. Назначены все необходимые экспертизы. Автомашина марки "ВАЗ-21093" водворена на штрафную стоянку", – добавили в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области.

Место происшествия. Фото: пресс-служба Департамента полиции Жамбылской области

Место происшествия. Фото: пресс-служба Департамента полиции Жамбылской области

Полицейские рекомендуют водителям и пешеходам быть бдительными на дороге, особенно в ночное время суток, а также строго соблюдать ПДД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1966224-passazhira-avto-nasmert-sbili-na-trasse-v-zhambylskoy-oblasti-foto/