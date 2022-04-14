Грузовик слетел с моста и упал на машины в Шымкенте (видео)
Возле старого автовокзала по улице Рашидова в Шымкенте грузовик слетел с моста и упал на стоявшие внизу машины. Последствия ДТП сняли на видео очевидцы. В городском департаменте полиции рассказали подробности, передает Otyrar.kz.
Очевидцы сообщили, что "ГАЗ-53" протаранил заграждение и упал вниз на другие автомобили.
По информации департамента полиции Шымкента, 13 апреля водитель грузовика, двигаясь по улице Рашидова, не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание.
В результате "ГАЗ-53" упал на три легковые машины, припаркованные возле автомойки. Погибших и пострадавших нет.
В отношении водителя большегруза составлен протокол по ст.610 КоАП РК (Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).
Собранные материалы направят в административный суд.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1965081-gruzovik-sletel-s-mosta-i-upal-na-mashiny-v-shymkente-video/