Грузовик слетел с моста и упал на машины в Шымкенте (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: Otyrar.kz

Возле старого автовокзала по улице Рашидова в Шымкенте грузовик слетел с моста и упал на стоявшие внизу машины. Последствия ДТП сняли на видео очевидцы. В городском департаменте полиции рассказали подробности, передает Otyrar.kz.

Очевидцы сообщили, что "ГАЗ-53" протаранил заграждение и упал вниз на другие автомобили.

По информации департамента полиции Шымкента, 13 апреля водитель грузовика, двигаясь по улице Рашидова, не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание.

В результате "ГАЗ-53" упал на три легковые машины, припаркованные возле автомойки. Погибших и пострадавших нет.

В отношении водителя большегруза составлен протокол по ст.610 КоАП РК (Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).

Собранные материалы направят в административный суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1965081-gruzovik-sletel-s-mosta-i-upal-na-mashiny-v-shymkente-video/