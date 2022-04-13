Три человека погибли и четверо пострадали в жуткой аварии на юге Казахстана

Место аварии. Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

В среду вечером на трассе Сарыагаш – Шымкент столкнулись автобус и легковое авто. Водитель легковушки и двое ее пассажиров погибли, четыре пассажира автобуса получили травмы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

13 апреля, примерно в 19:00, в Сарыагашский РОП поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Сарыагаш – Шымкент.

На место происшествия сразу же выехали следственно-оперативная группа, руководство райотдела полиции и прокуратуры.

Место аварии. Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

"Установлено, что примерно в 19:00 автобус марки Yutong, в котором находилось около 30 человек, двигался в направлении города Шымкента. В это время на встречную полосу выехала автомашина Audi 100 и совершила лобовое столкновение с автобусом.

В результате ДТП водитель автомашины Audi 100 и 2 пассажира скончались на месте происшествия. Еще 4 пассажира автобуса с различными травмами доставлены в районную больницу. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и устанавливаются личности погибших", – сообщили в ДП Туркестанской области.

Полицейские в очередной раз призвали водителей быть внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1964917-tri-cheloveka-pogibli-i-chetvero-postradali-v-zhutkoy-avarii-na-yuge-kazahstana/