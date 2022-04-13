Четыре авто столкнулись в центре Алматы, перевернулась карета "скорой" (фото, видео)
В центре города Алматы столкнулись четыре автомобиля, включая карету скорой помощи. Последняя из-за мощного столкновения опрокинулась набок, передает Zakon.kz.
Произошло ДТП на пересечении улиц Муканова – Толе би.
Как рассказал изданию водитель скорой помощи, автомашина Honda Accord резко выехала на красный свет, врезалась в автомобиль "скорой" и опрокинула его. После этого в них врезались Daewoo Nexia и Honda Odyssey.
В результате дорожной аварии пострадал один человек. На дороге образовался сильный затор.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Им предстоит детально разобраться в случившемся.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1964912-chetyre-avto-stolknulis-v-tsentre-almaty-perevernulas-kareta-skoroy-foto-video/