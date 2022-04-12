Мужчина бросился на капот движущегося авто в Актау (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: Lada.kz

11 апреля на дороге в 7 микрорайоне Актау мужчина бросился на капот движущегося автомобиля Lada. Инцидент попал на видео. Его прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области.

Очевидцы сняли на видео странное поведение мужчины. Запись опубликована на портале Lada.kz.

На кадрах видно, что молодой человек лежит на капоте автомобиля, держа при этом в руках мобильный телефон.

Водитель пытался перестроиться в другой ряд, передвигаясь на минимальной скорости. Однако избавиться от "гостя" ему не удалось.

Между тем в департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что стражи порядка установили личность водителя Lada.

В отношении него составлен административный протокол по статье 593 части 1 КоАП РК (Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1964612-muzhchina-brosilsya-na-kapot-dvizhuschegosya-avto-v-aktau-video/