Четыре человека пострадали в результате аварии с автобусом в Талдыкоргане

Кадр из видео с места событий: instagram.com/kris_p_tdk

Утром 10 апреля в Талдыкоргане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. В результате аварии пострадали четыре человека, их госпитализировали.

Видео с кадрами аварии появилось на странице паблика kris_p_tdk в Instagram. Автор запечатлел перевернутый на бок автобус и легковой автомобиль с повреждениями.

В акимате Талдыкоргана прокомментировали произошедшее. В ведомстве сообщили, что ДТП произошло 10 апреля примерно в 8:30 на пересечении улиц Хван и Слямова.

"Произошло столкновение пассажирского автобуса и легковой машины марки Mazda. Пострадавшие три пассажира автобуса и водитель госпитализированы", - уточнили в акимате.

По информации ведомства, стражи порядка проводят расследование.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области корреспондентам Sputnik Казахстан, предполагается, что водитель легкового авто проигнорировал знак и выехал со второстепенной дороги на главную.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1964321-chetyre-cheloveka-postradali-v-rezultate-avarii-s-avtobusom-v-taldykorgane/