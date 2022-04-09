Один скончался, трое госпитализированы: крупное ДТП произошло в Усть-Каменогорске

ДТП в Усть-Каменогорске. Кадр из видео: vk.com/moygorod_uk

В пятницу в Усть-Каменогорске произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате водитель одной из машин погиб, а еще трое человек, включая ребенка, были госпитализированы, сообщается на официальной странице ДП ВКО в Instagram.

Стало известно, что вчера, 8 апреля, около 17:45 в Усть-Каменогорске на улице Ташкентской столкнулись автомобили Subaru Impreza и Toyota Land Cruiser Prado.

По данным полиции, 29-летний водитель Subaru не справился с управлением и, выехав на встречную полосу движения, допустил столкновение с автомобилем марки Toyota.

"В результате ДТП 29-летний водитель автомобиля марки Subaru Impreza от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, скончался на месте.

71-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado и двое пассажиров (женщина 1956 года рождения и ребенок) с различными телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение", – сообщили в департаменте полиции.

Отмечается, что по данному факту уже начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Также назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1964258-odin-skonchalsya-troe-gospitalizirovany-krupnoe-dtp-proizoshlo-v-ust-kamenogorske/