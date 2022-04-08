Пешехода насмерть сбили в Таразе (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: ДП Жамбылской области

7 апреля около 21.30 часов на улице Сейфуллина в Таразе произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Toyota и пешехода. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, пешеход собирался перейти на другую сторону дороги, когда на него был совершен наезд Toyota. Человек погиб на месте происшествия от полученных травм.

По данному факту управлением полиции Тараза начато расследование. Назначены необходимые экспертизы.

"В настоящее время личность погибшего устанавливается. Водитель автомобиля был доставлен в отдел полиции", - сообщили в ДП Жамбылской области.

Напомним, 4 апреля на 37-м году жизни в дорожно-транспортном происшествии погиб участковый инспектор полиции отделения местной полицейской службы УП Тараза. Авария произошла в Байзакском районе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1964219-peshehoda-nasmert-sbili-v-taraze-video/