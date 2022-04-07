Курьер на мопеде угодил в ДТП в Алматы (фото)
В Алматы, на Восточной объездной автодороге произошла дорожная авария с участием курьера на мопеде. Мужчина врезался во впереди стоящее авто и вылетел на трассу, передает Zakon.kz.
Как пишет издание, водитель ВАЗ-2114 двигался по ВОАД в северном направлении. Не доезжая до улицы Диваева у автомобиля вырвало шаровую опору. Водитель прижался к обочине правого ряда и остановился, после чего вытащил домкрат и стал чинить авто.
В это время по ВОАД на север ехал курьер одной из компаний по доставке. Мужчина, или не заметив перед собой машину, или не справившись с управлением, врезался в стоящий ВАЗ-2114.
Водителя мопеда выбросило на проезжую часть, где он едва не попал под колеса двигавшейся за ним Chevrolet Nexia. Ее водитель, как уточняет издание, чудом успел затормозить.
Прибывшие медики забрали мопедиста.
На место ДТП прибыли сотрудники дорожной полиции. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1964046-mopedist-vrezalsya-v-stoyaschee-avto-i-vyletel-na-dorogu-v-almaty/