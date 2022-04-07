Курьер на мопеде угодил в ДТП в Алматы (фото)

Место аварии. Фото: zakon.kz

В Алматы, на Восточной объездной автодороге произошла дорожная авария с участием курьера на мопеде. Мужчина врезался во впереди стоящее авто и вылетел на трассу, передает Zakon.kz.

Как пишет издание, водитель ВАЗ-2114 двигался по ВОАД в северном направлении. Не доезжая до улицы Диваева у автомобиля вырвало шаровую опору. Водитель прижался к обочине правого ряда и остановился, после чего вытащил домкрат и стал чинить авто.

В это время по ВОАД на север ехал курьер одной из компаний по доставке. Мужчина, или не заметив перед собой машину, или не справившись с управлением, врезался в стоящий ВАЗ-2114.

Место аварии. Фото: zakon.kz

Место аварии. Фото: zakon.kz

Водителя мопеда выбросило на проезжую часть, где он едва не попал под колеса двигавшейся за ним Chevrolet Nexia. Ее водитель, как уточняет издание, чудом успел затормозить.

Место аварии. Фото: zakon.kz

Прибывшие медики забрали мопедиста.

На место ДТП прибыли сотрудники дорожной полиции. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Место аварии. Фото: zakon.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1964046-mopedist-vrezalsya-v-stoyaschee-avto-i-vyletel-na-dorogu-v-almaty/