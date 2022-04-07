Автоледи слетела с моста в центре Актобе (видео)

Кадр из сюжета: телеканал "Астана"

Автомобиль с водителем слетел с моста в Актобе. ДТП обошлось без жертв. По данным полиции, женщина, управлявшая автомобилем, в момент аварии была трезва.

Как сообщает телеканал "Астана", девушка на иномарке поднималась на путепровод, но в какой-то момент авто повело в сторону. Проломив ограждение, машина полетела вниз.

К счастью, высота оказалась небольшой, поэтому автоледи не получила серьезных травм.

Освидетельствование подтвердило, что она была трезва.

Водитель объяснила, что за рулем ей неожиданно стало плохо, из-за чего она потеряла управление.

"По данному факту начато досудебное расследование, проводится проверка. Выясняются все обстоятельства данного происшествия", - сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1963849-avtoledi-sletela-s-mosta-v-tsentre-aktobe-video/