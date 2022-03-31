Пьяный водитель без прав попал в ДТП в Нур-Султане

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Лишенный прав пьяный водитель совершил ДТП. Стражи порядка обеспокоены участивишимся случаями управления транспортными средствами в состоянии опьянения, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

ДТП произошло в ночное время по улице Сыганак. Столкнулись автомобили Toyota и Chevrolet, к счастью, никто не пострадал.

На место прибыл экипаж патрульной полиции. По информации полицейских, виновником ДТП может быть 41-летний водитель японской машины, который был задержан.

В ходе проверки документов из салона его автомобиля исходил запах спиртного. По результатам медицинской экспертизы, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

Также выяснилось, что водитель ранее был лишен права управления автотранспортным средством.

В отношении нарушителя проводится досудебное расследование по уголовной статье “Управление ТС лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения”.

Сотрудниками полиции мужчина задержан и водворен в ИВС ДП Нур-Султана.

"Несмотря на ужесточение ответственности за вождение в пьяном виде в прошлом году задержаны и лишены права управления 1 892 пьяных водителя, 1 382 подвергнуто административному аресту, за совершение ДТП к уголовной ответственности привлечены 33 человека", - отметил начальник столичного ДП Марат Тулебаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1962894-pyanyy-voditel-bez-prav-popal-v-dtp-v-nur-sultane/