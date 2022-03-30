Пешеход погиб в результате ДТП близ больницы в Алматы

Место ДТП в Алматы. Фото: Sputnik / Стрингер

В Алматы в районе 7-й городской клинической больницы произошло смертельное ДТП: водитель авто сбил пешехода, который скончался от полученных повреждений до прибытия кареты скорой помощи.

Как пишет Sputnik Казахстан, авария произошла на проспекте Райымбека, не доезжая 7-й городской клинической больницы.

По данным агентства, полученным со слов очевидцев и водителя автомашины, в момент происшествия BMW 5-й серии двигалась по проспекту Райымбека в западном направлении.

В это же время в неположенном месте дорогу начал перебегать мужчина.

Поврежденный автомобиль. Фото: Sputnik / Стрингер

Водитель не успел среагировать и затормозить, и в итоге сбил пешехода, проехав после этого еще 10-15 метров по дороге.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший скончался на месте, не дождавшись прибытия кареты скорой помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1962688-peshehod-pogib-v-rezultate-dtp-bliz-bolnitsy-v-almaty/