Водитель сбил пешехода и скрылся в Алматы

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Водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия в Алматы. Однако позже его задержали сотрудники полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

Об этом сообщил заместитель начальника по следственной работе Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

По его словам, информацию о происшествии он узнал из соцсетей, после чего проверка была поручена сотрудникам Полка патрульной полиции ДП города и Управления полиции П Турксибского района.

Замначальника полиции рассказал, что водителя уже задержали.

"Правонарушитель, допустивший наезд на пешехода и скрывшийся с места ДТП установлен, и задержан нами - гражданин К., 12 августа 1979 года рождения.

Гражданин К. в настоящее время находится в УП Алатауского района, где с его участием проводятся соответствующие мероприятия", - сообщил Абдрахманов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1962377-voditel-sbil-peshehoda-i-skrylsya-v-almaty/