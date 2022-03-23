Kia Rio влетела в автомойку в Мангистау: сотруднице ампутировали ногу

Место происшествия. Фото: Lada.kz

22 марта водитель Kia Rio на скорости влетел в автомойку в Жанаозене, в результате ДТП пострадала сотрудница. В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области рассказали подробности аварии, а в городской больнице сообщили, что пострадавшей ампутировали ногу, передает Lada.kz.

По информации ДП региона, авария произошла около 09.50 часов 22 марта 2022 года.

Водитель Kia Rio в микрорайоне "Астана" в Жанаозене, перепутав педали газа и тормоза, совершил столкновение с Toyota Alphard, после чего въехал в автомойку и сбил молодую женщину, которая в тот момент мыла заднюю часть Toyota Camry. Затем он врезался в стоящий автомобиль.

Место происшествия. Фото: Lada.kz

В результате ДТП пострадала 31-летняя работница мойки. Ее доставили в центральную городскую больницу. В данный момент проводится расследование.

В Жанаозенской городской больнице сообщили, что девушку прооперировали, ей ампутировали ногу. Сейчас пациентка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1961822-kia-rio-vletela-v-avtomoyku-v-mangistau-sotrudnitse-amputirovali-nogu/