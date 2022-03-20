40-тонная фура слетела в кювет на трассе в ЗКО (видео)

Место происшествия. Фото: instagram.com/batysqaz_tjd

19 марта западноказахстанские спасатели получили сообщение о ДТП на трассе "Самара-Шымкент". Оказалось, что многотонная фура слетела с дороги в кювет. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС ЗКО в Instagram.

Инцидент произошел на 523-524 км автотрассы республиканского значения "Самара-Шымкент".

На место вскоре прибыли сотрудники ОЧС Шынгырлауского и Сырымского районов, а также представитель районного акимата. Они обнаружили, что в кювет слетела 40-тонная фура.

С помощью специальной техники спасатели смогли помочь водителю грузовика и вывезти автомашину обратно на трассу.

Хозяин большегруза оказался жителем Алматинской области, который ехал в Оренбургскую область России.

Как отметили в ДЧС, Юрий Иванович выразил благодарность спасателям за помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1961631-40-tonnaya-fura-sletela-v-kyuvet-na-trasse-v-zko-video/