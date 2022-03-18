Пенсионерку госпитализировали после ДТП в Павлодарской области

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65-летнюю женщину сбили на проезжей части в Павлодарской области. Пенсионерка получила травмы и была госпитализирована, сообщили на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

По данным полицейских, в среду, 16 марта, в 20:25 часов 41-летний водитель автомобиля Mercedes Е 200 совершил наезд на 65-летнюю женщину. Инцидент произошел на автодороге "Павлодар-Экибастуз".

Как сообщили в МВД, в момент ДТП женщина шла по обочине дороги.

"В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирована в больницу", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

Отмечается, что сейчас иномарка водворена на специализированную штрафстоянку, а в отношении других обстоятельств этого дела проводится проверка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1961467-pensionerku-gospitalizirovali-posle-dtp-v-pavlodarskoy-oblasti/