Необычное ДТП в Актау: водитель БТР установлен

Место происшествия. Кадр из видео: Lada.kz

После ДТП в Актау водителя БТР-80 нашли и привлекли к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, передает Lada.kz.

В ведомстве сообщили, что водитель бронетранспортера при возникновении препятствия не принял меры к снижению скорости и столкнулся со стоявшей на дороге Lada-21907.

"Пострадавших нет. На водителя БТР-80 составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества)", - пояснили в ДП региона.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео необычного ДТП в Актау, которое произошло 11 марта. На кадрах было видно, что кузов "легковушки" оказался под боевой машиной. В полиции начали выяснять обстоятельства аварии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1960607-neobychnoe-dtp-v-aktau-voditel-btr-ustanovlen/