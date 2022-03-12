Не оплатил счет: работница кафе в погоне за клиентом попала под машину в Алматы

Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматы 29-летняя работница кафе погналась за клиентом, который не оплатил счет, и попала под машину. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городского департамента полиции.

ДТП произошло на пересечении улиц Кудерина и Красильская. На дороге перед ехавшей Lada Granta неожиданно появилась девушка. Машина ее сбила.

Выяснилось, что пострадавшая работает в кафе официанткой. Клиент не заплатил за ужин и сбежал. Работница заведения пыталась его догнать, когда попала под колеса автомобиля.

На место происшествия выехали медики и осмотрели пострадавшую. С переломом ноги девушку доставили в 7-ю городскую больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1960349-ne-oplatil-schet-rabotnitsa-kafe-v-pogone-za-klientom-popala-pod-mashinu-v-almaty/