Не оплатил счет: работница кафе в погоне за клиентом попала под машину в Алматы
В Алматы 29-летняя работница кафе погналась за клиентом, который не оплатил счет, и попала под машину. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городского департамента полиции.
ДТП произошло на пересечении улиц Кудерина и Красильская. На дороге перед ехавшей Lada Granta неожиданно появилась девушка. Машина ее сбила.
Выяснилось, что пострадавшая работает в кафе официанткой. Клиент не заплатил за ужин и сбежал. Работница заведения пыталась его догнать, когда попала под колеса автомобиля.
На место происшествия выехали медики и осмотрели пострадавшую. С переломом ноги девушку доставили в 7-ю городскую больницу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1960349-ne-oplatil-schet-rabotnitsa-kafe-v-pogone-za-klientom-popala-pod-mashinu-v-almaty/