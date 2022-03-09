Массовое ДТП с участием 6 авто произошло в Актобе (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/zello_aktobe.04

В соцсетях появилось видео с места массового ДТП с участием 6 авто в Актобе. Подробности аварии озвучили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

"ДТП из 6 машин. Перекресток Абулхаир хана и Молдагуловой", - говорится в подписи к опубликованному в Instagram видео.

По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, авария произошла 9 марта около часа ночи.

"49-летний водитель внедорожника Toyota допустил столкновение с Kia. В результате ДТП повреждено 6 машин, стоящих на одной полосе дороги", - сообщили в ведомстве.

Здесь добавили, что с места происшествия четверо человек с ушибами доставлены в больницу, после оказания медицинской помощи их отпустили домой.

Стажи порядка установили, что водитель внедорожника в 2020 году за управление транспортным средством в алкогольном опьянении был лишен прав на 7 лет. При этом он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Досудебное расследование проводится по ст.346 ч.2 УК РК, по которой мужчине грозит наказание в виде заключения на срок от 4 до 6 лет с пожизненным лишением водительских прав.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1959840-massovoe-dtp-s-uchastiem-6-avto-proizoshlo-v-aktobe-video/