Одна легковушка вмяла в столб другую в Алматы. Водитель скрылся с места ДТП

Место ДТП в Алматы. Фото: Sputnik / Стрингер

В Ауэзовском районе города Алматы произошло серьезное ДТП, в результате которого два автомобиля получили серьезные повреждения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Сегодня, примерно в 03:10, неустановленный водитель, управляя авто марки Toyota Camry, ехал по улице Утеген Батыра на север.

По версии полиции, в определенный момент он по невыясненным обстоятельствам выехал на бордюр и на полном ходу протаранил припаркованное у обочины авто марки Chevrolet.

К счастью, водитель машины в тот момент не находился в салоне.

Место ДТП в Алматы. Фото: Sputnik / Стрингер

В результате аварии пострадали 2 пассажира, находившиеся в салоне Toyota Camry. Водитель данного авто, как сообщили в полиции, скрылся с места происшествия.

Как рассказал начальник Управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов, к расследованию данного факта приступили сотрудники УП Ауэзовского района.

Водителя-беглеца ищут сотрудники отдела розыска местной полицейской службы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1959785-odna-legkovushka-vmyala-v-stolb-druguyu-v-almaty-voditel-skrylsya-s-mesta-dtp/