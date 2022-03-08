Смертельное ДТП произошло при неудачном обгоне грузовика внедорожником на трассе в ЗКО

Место происшествия. Фото: ДП ЗКО

54-летний пассажир внедорожника погиб в результате аварии на автодороге в Западно-Казахстанской области. В департаменте полиции проинформировали, что водитель пошел на обгон грузовика и не справился с управлением, передает корреспондент NUR.KZ.

В ДП ЗКО сообщили, что авария произошла около 19.30 часов 7 марта в 10 километрах от поселка Томпак Акжаикского района.

Место происшествия. Фото: ДП ЗКО

"48-летний водитель Mitsubishi Montero, совершая обгон, не справился с рулевым управлением и допустил касательное столкновение с грузовой фурой Renault. Машина слетела в кювет. В результате скончался пассажир внедорожника", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Место происшествия. Фото: ДП ЗКО

Полицейские отметили, что участникам дорожного движения необходимо учитывать сложные погодные условия и строго соблюдать правила дорожного движения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1959726-smertelnoe-dtp-proizoshlo-pri-neudachnom-obgone-gruzovika-vnedorozhnikom-na-trasse-v-zko/