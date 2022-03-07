Массовое ДТП с шестью авто произошло в Акмолинской области. Есть погибший

Массовое ДТП в Акмолинской области. Кадр из видео: instagram.com/shchuchinsk_life

Неподалеку от поселка Бозайгыр из-за ухудшившихся погодных условий столкнулись несколько автомобилей. В результате ДТП на трассе скопилось около сотни машин, пишет корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Акмолинской области.

В полиции сообщили, что ДТП произошло на 452-м километре автомагистрали Кокшетау – Нур-Султан, около поселка Бозайгыр. Всего столкнулось 6 автомашин.

По предварительным данным полиции, водитель грузовой фуры марки DAF двигался в направлении столицы. Он не справился с управлением из-за заноса впереди идущей фуры и столкнулся с задней частью неустановленного грузовивка, после чего экстренно остановился.

"После остановки с автомашиной марки DAF столкнулась автомашина марки Lada Largus под управлением 55-летнего водителя, который скончался на месте происшествия. Четверо пассажиров этого же автомобиля с различными травмами направлены в больницу города Нур-Султана.

В последующем с указанными машинами произошло столкновение еще 5 автомашин, водители и пассажиры которых не пострадали", – сообщили в ДП Акмолинской области.

По данному факту было начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

Сообщается, что в результате массового ДТП на автотрассе скопилось порядка 100 автомашин.

"Одновременно сообщаем, что ввиду плохих погодных условий на трассе "Нур-Султан – Шортанды" и в обратном направлении произошел ряд ДТП, в которых никто не пострадал.

Акмолинские полицейские рекомендуют жителям области воздержаться от дальних поездок и напоминают водителям о необходимости строго соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями", – подчеркнули в ДП Акмолинской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1959695-massovoe-dtp-s-shestyu-avto-proizoshlo-v-akmolinskoy-oblasti-est-pogibshiy/