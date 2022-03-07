Мужчину сбили на пешеходном переходе в Актау, момент ДТП попал на видео

Незадолго до наезда. Кадр из видео: lada.kz

На одном из пешеходных переходов города Актау водитель иномарки сбил человека. Пострадавший находится в больнице.

По данным регионального департамента полиции, 26-летнего молодого человека сбил на пешеходном переходе водитель автомобиля Toyota Camry, передает Lada.kz.

Сообщается, что пострадавший был экстренно доставлен в Мангистаускую областную больницу.

Момент ДТП попал на запись камер наблюдения. На видео можно заметить, как водитель, не замедлившись перед пешеходным переходом, на большой скорости сбил пешехода. После этого машина проехала еще несколько метров и остановилась.

Сообщается, что по данному факту ведется расследование.

Внимание! На видео присутствуют шокирующие сцены! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1959643-muzhchinu-sbili-na-peshehodnom-perehode-v-aktau-moment-dtp-popal-na-video/