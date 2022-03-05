2-летний ребенок попал под поезд и погиб в Жамбылской области

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2-летний ребенок выбежал на железнодорожные пути и попал под проходящий поезд в Жамбылской области. О трагедии сообщили в АО "НК "Қазақстан темір жолы", передает корреспондент NUR.KZ.

В компании отметили, что в момент трагедии 2-летний ребенок один находился на железнодорожных путях. Происшествие случилось около шести часов вечера 4 марта на станции Малдыбай в Жамбылской области.

"В момент трагедии ребенок находился в опасной зоне без присмотра взрослых. По предварительным данным, семья проживает недалеко от железной дороги", - отметили в КТЖ.

Национальный перевозчик выразил соболезнования родным и близким погибшего.

"Железнодорожники убедительно просят не оставлять детей без присмотра на путях, перронах вокзалов, так как дети не всегда способны правильно оценить ситуацию и распознать опасность", - обратились в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1959491-2-letniy-rebenok-popal-pod-poezd-i-pogib-v-zhambylskoy-oblasti/