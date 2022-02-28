Полицейского уволили после наезда на женщину на служебном авто в Павлодаре

Иллюстративное фото: ДП СКО

Авария произошла по улице Малайсары батыра в Павлодаре на нерегулируемом пешеходном переходе. Женщина пересекала дорогу, но полицейский не пропустил ее и сбил. Пострадавшая была доставлена в больницу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

По информации ведомства, 37-летний сотрудник на служебной "Ниве" совершил наезд на пешехода 24 февраля примерно 19.30 часов.

Женщина переходила дорогу по "зебре" в районе Малайсары батыра - Иванова. 55-летняя пострадавшая получила травматический вывих правой голени и оказалась в больнице, а полицейский лишился работы.

"25 февраля поведение полицейского рассмотрено на дисциплинарной комиссии ДП. Сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за совершение проступка, дискредитировавшего звание сотрудника полиции. Также ряд руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили в ДП Павлодарской области.

По данному факту открыто уголовное дело по статье о нарушении ПДД, что повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1958462-politseyskogo-uvolili-posle-naezda-na-zhenschinu-na-sluzhebnom-avto-v-pavlodare/