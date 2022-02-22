Легковое авто занесло под фуру: супруги погибли в страшном ДТП на трассе в Атырауской области

Место происшествия. Фото: ДП Атырауской области

21 февраля около 14.50 часов на 35 км трассы Атырау-Уральск произошло ДТП, в результате которого легковое авто занесло под грузовик, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Атырауской области.

По информации ведомства, 33-летний водитель "ВАЗ-11183", зарегистрированного в России, столкнулся с грузовым автомобилем DAF, который двигался впереди него.

Место происшествия. Фото: ДП Атырауской области

В результате ДТП водитель легковой машины и его супруга 1988 года рождения погибли на месте. Их ребенок 2021 года рождения доставлен в больницу.

Место происшествия. Фото: ДП Атырауской области

В настоящее время проводится расследование, выясняются все обстоятельства смертельной аварии.

Напомним, ранее один человек погиб, семеро пострадали в ДТП на трассе Уральск-Атырау на территории Западно-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1957240-legkovoe-avto-zaneslo-pod-furu-lyudi-pogibli-v-strashnom-dtp-na-trasse-v-atyrauskoy-oblasti/