Мужчина сел за руль пьяным и угодил в ДТП близ Атырау. Семь человек пострадали

ДТП. Фото: polisia.kz

Мужчина, лишенный водительских прав, сел за руль в нетрезвом состоянии. На трассе Атырау – Индер он столкнулся с другим автомобилем, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По информации полиции, 20 февраля около 23:30 на 19 километре трассы Атырау – Индер, автомобиль модели Lada Priora столкнулся с автомашиной Lada Largus, которая двигалась по встречной полосе.

За рулем Lada Priora находился 25-летний водитель. По данным МВД, молодой человек не имел права управлять транспортным средством. Как позже заключили медики, мужчина при этом находился в алкогольном опьянении средней степени тяжести.

В результате аварии пострадали семь пассажиров обоих автомобилей. Их отвезли в областную больницу – они получили различные телесные повреждения.

В полиции отметили, что на данный момент ведется сбор соответствующих документов по этому делу.

"С 19 по 21 февраля в выходные дни сотрудники патрульной полиции выявили пять нетрезвых водителей. Работа в этом направлении продолжается", – сообщили в МВД.

Две машины столкнулись на дороге. Фото: instagram.com/police.atyrau

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1957140-muzhchina-sel-za-rul-pyanym-i-ugodil-v-dtp-v-atyrauskoy-oblasti/