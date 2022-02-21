Неизвестный сбил пожилого мужчину в Павлодаре и скрылся с места ДТП

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В Павлодаре водитель легкового автомобиля сбил пенсионера, а затем скрылся с места ДТП. Пострадавший мужчина скончался на месте, сообщается на официальной странице ДП Павлодарской области в Instagram.

По информации полиции, в минувшую субботу, 19 февраля, водитель автомашины Daihatsu Terios сбил пешехода 1948 года рождения. ДТП произошло в 07:20 на улице Космонавтов.

"От полученных травм (пострадавший – прим. ред.) скончался на месте происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка", – сообщили первый замначальника Департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

В полиции сообщили, что 33-летний водитель скрылся с места происшествия. Из-за этого был введен план "Перехват".

По результатам принятых розыскных мер полицейским удалось задержать предполагаемого виновника аварии. Его машину поместили на специализированную автостоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1957096-neizvestnyy-sbil-pozhilogo-muzhchinu-v-pavlodare-i-skrylsya-s-mesta-dtp/