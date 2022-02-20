Легковушка проехала на красный свет и протаранила внедорожник в Нур-Султане

Место происшествия. Фото: instagram.com/astana_sergek

В соцсетях обсуждается видео ДТП, произошедшего в ночь на сегодня на одной из улиц Нур-Султана, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места происшествия было опубликовано в сообществе astana_sergek в Instagram.

Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу ДП столицы за комментарием касательно данного инцидента. В полиции сообщили, что ДТП произошло примерно в 4 часа утра на пересечении проспекта Мангилик ел и улицы Алматы.

По данным ведомства, 23-летний водитель авто марки Daewoo Nexia ехал по проспекту Мангилик ел со стороны улицы Сыганак.

На пересечении с улицей Алматы он проехал на красный сигнал светофора и врезался с внедорожником марки Тоyota Land Cruiser, который ехал со встречного направления ив момент аварии поворачивал налево.

В результате ДТП пострадали пассажир и водитель Nexia. После осмотра врачей водителя отпустили домой, пассажира госпитализировали в городскую больницу.

По данному факту проводится дознание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1956981-legkovushka-proehala-na-krasnyy-svet-i-protaranila-vnedorozhnik-v-nur-sultane/