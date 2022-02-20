Поезд столкнулся с фурой в Костанайской области

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Сегодня, 20 февраля, ранним утром в Костанайской области грузовой автомобиль столкнулся с поездом. Водитель и пассажир авто госпитализированы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

ДТП произошло в 6.20 в пяти километрах от села Пешковка.

Как установили полицейские, 45-летний водитель грузовой автомашины Volvo, двигаясь на запрещающий сигнал симафона, совершил столкновение с поездом.

"В результате ДТП водитель и пассажир Volvo получили различные телесные повреждения и были доставлены в Федоровскую районную больницу", - заключили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1956972-poezd-stolknulsya-s-furoy-v-kostanayskoy-oblasti/