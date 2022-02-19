Трое детей сгорели в салоне авто в Актобе

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

Жуткое ДТП произошло после обеда 19 февраля в Актобе. В результате столкновения с грузовиком вспыхнул легковой автомобиль, в салоне которого сгорели трое детей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, в 16.00 часов на автодороге "Южный обход" в Актобе произошла авария с участием двух машин.

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

Предварительно установлено, что водитель Lada Largus, не убедившись в том, что полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна, допустил столкновение с грузовиком DAF.

Место происшествия. Фото: ДП Актюбинской области

После удара легковое авто съехало в кювет и загорелось.

"С места происшествия водитель Lada Largus госпитализирован в БСМП Актобе с различными телесными повреждениями, а трое его детей 2007, 2009 и 2021 годов рождения сгорели в салоне машины", - сообщили в ДП Актюбинской области.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1956948-troe-detey-sgoreli-v-salone-avto-v-aktobe/