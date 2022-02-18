Жуткое ДТП в Талдыкоргане: авто опрокинулось и загорелось, погибла целая семья

Фото: instagram.com/ushtobeqz

В Талдыкоргане произошло жуткое ДТП с возгоранием машины. В аварии погибли четыре человека, двое из них - малолетние дети. Подробности озвучили в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры последствий дорожно-транспортного происшествия распространяются в соцсетях. На них показана практически полностью сгоревшая Subaru Impreza. Все, что осталось от машины, видимо, доставили на спецстоянку для последующего проведения необходимых экспертиз.

Автор поста указывает, что в салоне иномарки находились мужчина, его жена и двое детей в возрасте 7 лет и 1 года. В ДТП якобы удалось выжить лишь годовалому ребенку.

По информации департамента полиции Алматинской области, авария произошла 18 февраля около 05.45 часов утра в Талдыкоргане.

"Водитель Subaru Impreza следовал по улице Жансугурова. На окраине города он не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание. После чего произошло возгорание автомашины.

На месте происшествия погибли два человека. В городскую больницу доставили еще двоих пострадавших (оба несовершеннолетние), один из которых скончался в реанимации. По факту ДТП с назначением экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное ст.345 ч.4 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Между тем стало известно, что медикам не удалось спасти девочку, выжившую в дорожной аварии.

"Пострадавшего ребенка доставили в многопрофильную областную детскую больницу и сразу госпитализировали в реанимацию. К сожалению, травмы оказались очень тяжелыми, девочка скончалась, не приходя в сознание", - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения региона Ляйлим Аубакирова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1956807-zhutkoe-dtp-v-taldykorgane-avto-oprokinulos-i-zagorelos-pogibli-chetyre-cheloveka/