Грузовик насмерть сбил всадника в Актюбинской области

Иллюстративное фото: pexels.com

Вечером 17 февраля на автодороге Самара-Шымкент произошла смертельная авария, в результате которой погиб всадник. Об этом сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 17 февраля примерно в 18.30 часов 44-летний водитель грузовой машины DAF, житель Туркестанской области, двигаясь со стороны Иргиза в направлении Карабутака, на 1027 км автодороги Самара-Шымкент допустил наезд на всадника, который пересекал проезжую часть на лошади.

Стражи порядка установили, что 28-летний мужчина пас скот возле трассы.

В результате аварии всадник скончался на месте происшествия.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1956776-gruzovik-nasmert-sbil-vsadnika-v-aktyubinskoy-oblasti/