Пожилую женщину сбили на пешеходном переходе в Павлодаре

Иллюстративное фото: ДП Северо-Казахстанской области

62-летняя женщина попала под колеса авто в Павлодаре. Ее госпитализировали. Полиция начала проверку, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

ДТП произошло в четверг, 17 февраля, в 18:50.

В тот вечер, по данным МВД, женщина переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на нее наехал автомобиль Hyundai Accent.

В полиции считают, что 39-летний водитель авто не обеспечил безопасность движения, в результате чего совершил наезд на пешехода.

Пострадавшую госпитализировали. Машина водворена на штрафстоянку.

По данному факту проводится проверка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1956770-pozhiluyu-zhenschinu-sbili-na-peshehodnom-perehode-v-pavlodare/