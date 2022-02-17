"Лучше бы сама умерла": казахстанка из-за ошибки за рулем лишилась троих племянников

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Женщина, отбывающая наказание в павлодарской колонии-поселении, рассказала, как из-за ее ошибки на дороге недалеко от Рудного погибли трое племянников. По ее словам, она была начинающим водителем, получив права за неделю до ДТП, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Мадины, в день трагедии она вместе с подругой и родственниками отправилась на отдых. Ехали в Костанай из Рудного. Сесть за руль не решалась, учитывая, что выезжать предстояло на трассу. Но родные стали успокаивать, мол, будут поддерживать по пути.

Часть родственников ехала в другой машине. На дороге они стали обгонять фургон, за ними поехала и женщина. Оказалось, что впереди был не один автомобиль, а сразу три. В итоге близкие успели его объехать, а вот Мадина запаниковала и задела одну из машин. На встречной полосе произошло столкновение еще и с внедорожником.

В автомобиле Мадины была ее подруга и трое племянников. Взрослые получили множественные травмы, а вот дети 14, 16 и 17 лет погибли.

"Я до конца жизни проживу с этой болью. Отношения с родственниками прекратились, они винят меня в смерти троих детей. Я понимаю, лучше бы сама тогда умерла. Дорога не прощает ошибок. Одно мгновенье сломало всю мою жизнь и погибли три человека из-за моей невнимательности", - говорит осужденная.

У Мадины есть дочь, она тоже ехала в тот день вместе с ней на отдых, но сидела в другом авто. За смертельную аварию женщина получила 5 лет лишения свободы и пожизненный запрет на управление транспортом.

"Этим случаем мы бы хотели донести до каждого, что, сев за руль, вы отвечаете не только за свою жизнь, но и за каждое свое действие. Ведь на совести Мадины три смерти, будьте внимательны и бдительны", - отметил заместитель начальника учреждения АП-162/2 Султан Бакин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1956552-luchshe-by-sama-umerla-kazahstanka-iz-za-oshibki-za-rulem-lishilas-troih-plemyannikov/