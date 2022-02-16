Мужчину зажало между двумя машинами в Актюбинской области

Иллюстративное фото: pexels.com

В кемпинге на автодороге Самара-Шымкент произошел несчастный случай, в результате которого мужчину зажало между двумя машинами. Об этом сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 15 февраля в 12.15 часов 34-летний водитель "ГАЗ-330252", находясь на парковке кемпинга в Хромтау, покинул салон, но не принял меры для исключения самопроизвольного движения машины.

В результате чего автомобиль покатился назад и зажал между бортами 34-летнего водителя другой "ГАЗели", жителя ЗКО.

Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение ЦРБ Хромтау.

По данному факту проводится расследование по ст.114 ч.3 УК РК "Неосторожное причинение вреда здоровью".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1956404-muzhchinu-zazhalo-mezhdu-dvumya-mashinami-v-aktyubinskoy-oblasti/