"ГАЗель" опрокинулась в результате ДТП в Актау. Пострадали двое (видео)

Кадр из видео с места ДТП: Lada.kz

Авария с участием грузового автомобиля "ГАЗель" произошла на перекрестке напротив автомобильного ЦОНа в Актау.

Информация о произошедшем ДТП поступила на пульт "102" вечером в минувшую субботу, сообщает "Лада" со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Полицейские выяснили, что водитель "ГАЗели" при развороте не уступил дорогу кроссоверу Suzuki. От удара грузовик опрокинулся.

В результате аварии пострадали 2 человека. Они были доставлены в Мангистаускую областную больницу.

Последствия аварии очевидцы сняли на видео. На кадрах можно увидеть лежащую на боку "ГАЗель", а также поврежденный кроссовер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1955872-gazel-oprokinulas-v-rezultate-dtp-v-aktau-postradali-dvoe-video/