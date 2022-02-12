Первоклассник попал в реанимацию после наезда легковушки в Актобе

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Водитель автомобиля марки Lada наехал на восьмилетнего ребенка в Актобе, сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

В первых числах февраля водитель легкового автомобиля Lada-219010 наехал на восьмилетнего школьника. Сообщается, что за рулем находился 30-летний мужчина.

ДТП произошло на территории жилого массива "Бауырластар-2".

"При возникновении препятствия или опасности (водитель – прим. ред.), не принял меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства или безопасного объезда препятствия, и допустил наезд на несовершеннолетнего ученика первого класса, который переходил проезжую часть дороги", – пояснили в МВД.

Ребенок госпитализирован и сейчас находится в реанимационном отделении областной детской клинической больницы.

Полицейские сообщают, что на данный момент проводятся следственные мероприятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1955805-pervoklassnik-popal-v-reanimatsiyu-posle-naezda-legkovushki-v-aktobe/