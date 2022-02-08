Светофор упал на автомобиль в Павлодаре (фото)

Место происшествия. Фото: polisia.kz

В Павлодаре утром 8 февраля на легковую машину упал светофор, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

По информации полицейских, водитель одного из охранных агентств на Lada Granta по улице Камзина около 6 часов утра совершил наезд на столб освещения, который при падении повредил светофор.

В результате ДТП пассажир автомобиля обратился за медицинской помощью в больницу.

Место происшествия. Фото: polisia.kz

"Через некоторое время проезжающий мимо автобус зацепил провисающие провода светофора, в результате чего светофор упал на автомашину Nissan, которая стояла на проезжей части, ожидая разрешающий сигнал светофора. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Между тем водитель охранного агентства стражам порядка пояснил, что находился на суточном дежурстве и уснул за рулем.

Медицинская экспертиза заключила, что он был трезв. По данному факту проводится проверка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1955140-svetofor-upal-na-avtomobil-v-pavlodare-foto/